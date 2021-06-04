أذربيجان: مقتل صحفيين بانفجار لغم بمنطقة كلبجار المحررة

قتل صحفيان أذربيجانيان جراء انفجار لغم زرعه الجيش الأرميني في محافظة كلبجار خلال فترة احتلاله لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة بها.

وذكر مراسل الأناضول، الجمعة، أن اللغم انفجر أثناء عبور مركبة تقل الصحفيين في منطقة كلبجار التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني.

وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل الصحفي "محرم إبراهيموف" مراسل وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج"، و الصحفي "سراج أبيشوف" المصور في التلفزيون الحكومي.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم موظف يعمل بوكالة أذرتاج.

القوات الأرمينية دمرت المباني والبنية التحتية، وزرعت ألغام ومتفجرات في إقليم قره باغ والمناطق الأذربيجانية المحيطة بها قبل انسحابها بموجب اتفاق بين باكو ويريفان برعاية روسية.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة.