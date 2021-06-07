رداً على انسحاب واشنطن.. بوتين ينسحب من معاهدة السماء المفتوحة

صادق الرئيس الروسي على انسحاب بلاده من معاهدة "السماوات المفتوحة" مع الولايات المتحدة، التي تهدف للحد من التسلح.

ووقع فلاديمير بوتين الاثنين، على مشروع قانون يدين معاهدة السماوات المفتوحة ويصادق على الانسحاب منها، حسبما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت الولايات المتحدة أخطرت روسيا بأنها لن تعود إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" التي سمحت للأطراف الموقعة بإجراء رحلات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض في غضون مهلة قصيرة.

وفي مايو/ آيار2020 ، بدأت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب، اكتملت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني 2021 ، أعلنت موسكو بدء الإجراءات ذاتها من جانب روسيا ردا على الموقف الأمريكي.

وكانت واشنطن بررت انسحابها من "السماوات المفتوحة" بأن موسكو اعتادت خرق بنودها، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.

ووقعت الاتفاقية عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، وهي تسمح للدول الأعضاء بتسيير رحلات طيران غير مسلحة في أجواء بقية الأعضاء بعد إخطار سريع قصير الأمد بحيث تتمكن من تسيير طائرات مراقبة غير مسلحة لجمع المعلومات العسكرية وتحديد مواقع الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية وبطاريات الصواريخ.

ويشارك في الاتفاقية أكثر من 30 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا.