الجيش الأذربيجاني يلقي القبض على جندي أرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، إلقاء القبض على جندي أرميني دخل الأراضي الأذربيجانية كان يحاول زرع الألغام.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مجموعة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأرمينية عبرت الحدود من جهة مدينة لاتشين مستغلة الظروف الجوية السيئة.

وأضاف البيان أن الجيش الأذربيجاني تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر المجموعة المدعو أرتور كارتانيان، وأن بقية أفراد المجموعة انسحبوا قبل إلقاء القبض عليهم.

ووفقا للتحريات الأولية، تبين أن مجموعة الاستطلاع الأرمينية تتولى مهمة اقتحام الأراضي الأذربيجانية وزرع الألغام فيها.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة.