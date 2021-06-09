البنتاغون: يجب مناقشة مقترح تركيا حول أمن مطار كرزاي بأفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنه يجب مناقشة اقتراح تقدمت به تركيا لضمان أمن مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، بعد انسحاب قوات الناتو منه.

وبحسب تصريحات نقلتها عنه إذاعة صوت أمريكا، الأربعاء، أضاف كيربي أنه لم يتم البت بعد حول الطريقة والإطار والجهة التي ستتكفل بضمان أمن مطار كرزاي الدولي، عقب اكتمال عملية انسحاب قوات الناتو منه.

وأوضح أنه لا يعلم إن كان سيجري تناول الموضوع خلال قمة الناتو المقبلة (في 14 يونيو/ حزيران الجاري)، مشيرا إلى ضرورة إجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك بخصوص خطط بلدهم لضمان أمن المطار المذكور.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سينهي التواجد الأجنبي في أفغانستان خلال أشهر"، مضيفا: "الحلفاء عازمون على الانسحاب مع القوات الأمريكية من أفغانستان بدءا من مايو/ أيار".