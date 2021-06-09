ظريف ينتقد تعليق حق إيران في التصويت بالأمم المتحدة

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تعليق الأمم المتحدة حق التصويت لبلاده في الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشكل مؤقت، بسبب تأخرها في دفع مستحقات مالية.

جاء ذلك في رسالة بعثها ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في هذا الشأن، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، الأربعاء.

وأوضح ظريف أن بلاده لم تتمكن من دفع المستحقات المطلوبة للأمم المتحدة بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية، مؤكدا رفض بلاده قرار تعليق حق التصويت بشكل مؤقت.

وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه دونالد ترامب، ويستخدمها كورقة ضغط على إيران.

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ساهمت في عرقلة تسديد إيران مستحقاتها المالية إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وأردف: "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام وتحويل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، ومن المؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الـ3 الماضية".

وكانت الأمم المتحدة علقت مؤقتا في 4 يونيو/ حزيران الجاري، حق التصويت لكل من إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب تخلفهما عن دفع المستحقات.