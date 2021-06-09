موسكو تتهم واشنطن بإخفاء "وقائع هامة" حول الطائرة الماليزية المنكوبة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تخفي وقائع مهمة للغاية" حول كارثة الطائرة الماليزية المنكوبة ذات الرحلة رقم "MH17".

وفي كلمة ألقاها بمنتدى "قراءات بريماكوف" الدولي السنوي الدولي السنوي في العاصمة الروسية موسكو، أضاف لافروف أن "واشنطن ترفض تقديم صور من أقمارها الصناعية بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2014 عندما وقعت الحادثة، ما يؤكد إخفاءها وقائع مهمة للغاية بهذا الخصوص"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وكانت الطائرة الماليزية المنكوبة من طراز "بوينغ" في رحلة من العاصمة الهولندية أمستردام، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، عندما أُسقطت بصاروخ بمنطقة صراع في شرق أوكرانيا.

وأوضح الوزير الروسي أنه "منذ أيام أعلنت محكمة هولندية أنه لم يعد هناك أي أمل في أن يقدم الجانب الأمريكي هذه الصور، وأن هذه المسألة مغلقة بالنسبة للمحكمة، وبالتالي يتم إخفاء وقائع ذات أهمية هائلة".

وفي 19 يونيو/ حزيران 2019، وجهت هيئة التحقيق المشتركة برئاسة هولندا، تهما لـ4 أشخاص (3 روس وأوكراني)، بالتسبب في إسقاط الطائرة الماليزية "MH17"، فوق أوكرانيا، في يوليو/ تموز 2014.

وقالت هيئة التحقيق، إن "المواطنين الروس إيغور غيركين، وسيرغي دوبينسكي، وأوليغ بولاتوف، والأوكراني ليونيد خارتشينكو، متهمون بنقل الصاروخ الذي أسقط الطائرة إلى شرق أوكرانيا، وقتل 298 مسافرا وموظفا كانوا على متنها"، وفقا لـ "بي بي سي" البريطانية.