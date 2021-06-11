علماء صينيون يكتشفون 24 نوعاً من كورونا لدى الخفافيش

اكتشف علماء صينيون 24 نوعًا من فيروس كورونا لدى الخفافيش.

ووفقًا لتقرير قناة CNN ، شارك باحثون من جامعة شاندونغ الصينية، نتائج دراساتهم التي أجروها على خفافيش الغابات في مقاطعة يونان (غرب) بين مايو 2019 ونوفمبر 2020 ونشروها في مجلة "The Cell".

واكتشف الباحثون 24 جينومًا جديدًا لفيروس كورونا في عينات البول والبراز التي تم جمعها من أنواع مختلفة من الخفافيش

وذكر الباحثون في دراستهم أن 4 من فيروسات كورونا المعنية تشبه فيروسات كورونا التي تسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) وكوفيد 19.

وأشار الباحثون إلى أن فيروس كورونا الذي تم العثور عليه في عينات مأخوذة من الأنواع المسماة "Rhinolophus pusillus" ، والمعروف باسم "خفاش حدوة الحصان" ، قريب جدًا من الناحية الوراثية من كوفيد 19.

وأكد الباحثون أن السمات الجينية للفيروس التاجي تتداخل إلى حد كبير مع كوفيد 19 ، باستثناء بروتين السنبلة الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا البشرية.

وكان الباحثون الذين قاموا بفحص الخفافيش في الكهوف في مقاطعة يونان عام 2017 اكتشفوا وجود فيروس كورونا قريب جدًا من السارس.