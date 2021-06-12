طالبان تسيطر على مقاطعة تولاك وسط أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني، السبت، سقوط مقاطعة "تولاك" بولاية غور بيد حركة طالبان بعد معارك استمرت لساعات.

وقال سلمان يوسفي حاكم مقاطعة "تولاك" بالولاية الواقعة وسط أفغانستان، في تصريح صحفي، إن مسلحين من طالبان شنوا هجوما على مركز المقاطعة، مساء الجمعة.

ولفت إلى أن اشتباكات اندلعت إثر الهجوم انتهت بسقوط مركز المقاطعة بيد الحركة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحذيره من وقوع المقاطعة بيد طالبان ما لم تصل تعزيزات إضافية لمساندة قوات الأمن.

وتسبب الهجوم، بحسب تصريح يوسفي للأناضول، بمقتل 19 عنصرا أمنيا وإصابة 12 آخرين.

وحسب قناة طلوع نيوز المحلية، من بين 387 منطقة و34 من مراكز الولايات، سقطت مراكز 17 مقاطعة على الأقل في أيدي المسلحين خلال الشهرين الماضيين.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موعد خروج القوات الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2021، تشهد أفغانستان تصاعدا في هجمات طالبان في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من جميع الأطراف.