مصرع 8 أشخاص في تسرب كيماوي داخل مصنع جنوب غربي الصين

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3، السبت، في تسرب مادة كيماوية سامة في مصنع بمدينة "غوييانغ"، عاصمة مقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين.

وحدث التسرب أثناء قيام العمال بتفريغ شحنة من فورمات الميثيل من مركبة، في منشأة لمناولة المواد الكيميائية، حسب "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن إذاعة الطوارئ الوطنية الصينية.

ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث لمعرفة سبب التسرب، حسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن "فورمات الميثيل" يستخدم في مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية وكمبيد حشري، ويتسبب التعرض له في الإصابة بتهيج الجلد، ويكون ساما إذا تم تناوله أو استنشاقه.

وأدى تركيز الاقتصاد الصيني على المواد الكيميائية والصناعات الثقيلة إلى حوادث مميتة متكررة، وغالبا ما تعزى الحوادث إلى ضعف الالتزام بمعايير السلامة والفساد.

وتسببت الحوادث الصناعية الناجمة في معظمها عن المواد الكيميائية، في مصرع المئات خلال السنوات الأخيرة، من بينهم 78 قتيلا في مصنع شرقي الصين عام 2019.

وعام 2015، وقع انفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة " تيانجين" شمالي الصين، أسفر عن مقتل 173 شخصا، معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة.