الكتلة السنية في البرلمان الإيراني تعلن دعمها لـرئيسي في الانتخابات

أعلنت كتلة أهل السنة في البرلمان الإيراني، دعمها للمرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 18 يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت في بيان، الأحد، أن الكتلة قامت بإجراء تقييم ودراسة للبرامج الانتخابية للمرشحين الـ7 للانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية.

وأوضح البيان أن كتلة أهل السنة قررت دعم المرشح المحافظ، رئيسي، في الرئاسيات المقبلة.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي مع الوضع بعين الاعتبار المطالب العرقية والمذهبية في مختلف مناطق البلاد.

يُذكر أن البرلمان الإيراني يضم 290 مقعدا يشكل المحافظون أغلبها، فيما تملك كتلة أهل السنة حاليا 16 مقعدا.

وتستعد إيران لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الـ13 في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.