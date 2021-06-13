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12 قتيلاً على الأقل في انفجار أنبوب للغاز في مجمع سكني وسط الصين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.06.2021 13:07
12 قتيلاً على الأقل في انفجار أنبوب للغاز في مجمع سكني وسط الصين

قُتل 12 شخصاً على الأقل الأحد وأُصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في انفجار أنبوب للغاز في مجمّع سكني في مقاطعة هوباي وسط الصين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح مكتب إدارة الكوارث في مدينة شيان حيث وقع الانفجار نحو الساعة 06,30 (22,30 ت غ)، في بيان أن عمليات البحث متواصلة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان مباني عدة مدمّرة ومسعفين يجلون ناجين في حالة صدمة على حمّالات.

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الانفجار، بحسب البيان.

وغالباً ما تحصل حوادث صناعية في الصين بسبب عدم احترام قواعد السلامة والفساد المستشري في الأجهزة المولجة السهر على احترامها.

وجاء الانفجار غداة مقتل ثمانية أشخاص إثر تسرّب مادة سامة من مصنع كيميائي في غويانغ في جنوب غرب البلاد.

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