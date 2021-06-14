قلق فرنسي أمريكي حول احتمال تسرب في منشأة نووية صينية

كشفت السلطات الأمريكية أنها تقوم بتقييم تسرب حدث في مصنع تايشان في جنوب الصين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية.

فيما قالت شركة فراماتوم الفرنسية، وهي شركة تابعة لمجموعة "شركة كهرباء فرنسا" الفرنسية أنها تراقب "تطور مشكلة أداء" في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين.

وبعد مقال أوردته شبكة سي إن إن حول حدوث تسرب في هذا المصنع الذي يحوي مفاعلين نوويين، أوضحت فراماتوم أن المنشأة التي شاركت في بنائها تمثل "تهديدًا إشعاعيًا وشيكًا".

وتقول المحطة التلفزيونية، التي نقلت عن وثائق ومصادر أمريكية رسمية، إن الولايات المتحدة "تقيّم" الوضع منذ أسبوع وتشعر بالقلق من احتمال تسرب إشعاعي في محطة طاقة نووية صينية.

وفي خطاب طلب المساعدة الفنية المرسل في 8 يونيو إلى وزارة الطاقة الأمريكية، كانت الشركة الفرنسية أصدرت تحذيرًا متهمة السلطات الصينية المسؤولة عن مراقبة أمن المصنع بزيادة حدود كمية الغاز التي يمكن إطلاقها بأمان.