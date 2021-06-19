إيران: تحطم مروحية تحمل صندوق اقتراع من إقليم خوزستان

قتل شخص وأصيب 11 آخرون، السبت، إثر تحطم مروحية كانت تحمل صندوق اقتراع للانتخابات، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأفاد محافظ خوزستان، قاسم سليماني دشتكي، أن الطائرة تحطمت خلال نقلها صندوق اقتراع للانتخابات من منطقة أحمد فدالة الوعرة، إلى مدينة دزفول في خوزستان، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "الحادث أدى الى مصرع شخص وإصابة 11 آخرين".

وذكر المحافظ أن جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفى، لكن بعضهم في حالة حرجة، دون تفاصيل حول أسباب الحادث.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية جرت، الجمعة، وأعلن رئيس مركز الانتخابات جمال عرف، خلال مؤتمر صحفي صباح السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بعد فرز معظم الأصوات.