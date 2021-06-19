الانتخابات الإيرانية.. أدنى نسبة مشاركة منذ 1979

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية، 48.8 بالمئة في رقم هو الأدنى منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، أعلن زير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الـ13، التي جرت/ الجمعة.

وأوضح فضلي، أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 28 مليونا و933 ألف ناخب من أصل 59 مليونا و310 آلاف يحق لهم الاقتراع.

وأشار إلى فوز "إبراهيم رئيسي" ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية، إثر حصوله على نسبة 62 بالمئة من أصوات المقترعين.

وبيّن أن الفائز "إبراهيم رئيسي" حصد 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا، فيما حصل المرشحون محسن رضائي على 3 ملايين و412 ألفا و712، وعبد الناصر همتي على 2 مليون و427 ألفا و201، وقاضي زادة هاشمي 999 ألفا و718 صوت.

ولفت أن قرابة 4 ملايين من هذه الأصوات اعتبرت لاغية.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.8 بالمئة، وهي الأدنى منذ "الثورة الإسلامية".

يشار أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الماضية بلغت 73 بالمئة.