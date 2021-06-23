سفينة حربية روسية تطلق النار على مدمرة بريطانية قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة حربية وسفينة دوريات روسيتان أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الاسود.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الأربعاء أن "المدمرة تلقت تحذيرا... لم تتجاوب مع التحذير" ما حمل "زورق دوريات حدودية" وطائرة سو-24إم على إطلاق "طلقات تحذيرية"، مضيفة أن السفينة البريطانية غادرت المياه الروسية بعد ذلك.

وقالت الوزارة إن مدمرة "Defender" البريطانية، خرقت حدود البلاد وتسللت إلى داخل المياه الروسية مسافة 3 كيلومترات، قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.

واضاف البيان أن وزارة الدفاع الروسية استدعت الملحق العسكري البريطاني على خلفية الحادثة.