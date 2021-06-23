واشنطن توافق على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على طهران

أعلنت إيران اليوم أن واشنطن وافقت على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة عليها وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من قائمة سوداء، وذلك في محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.



وتتماشى التصريحات الواردة على لسان رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني البراجماتي بأن واشنطن مستعدة للإقدام على تنازلات كبيرة خلال المحادثات التي تجري في فيينا منذ أبريل نيسان وتمر حاليا بفترة استراحة.

وبدأت المحادثات استراحة يوم الأحد بعد يومين من إجراء انتخابات رئاسية في إيران فاز بها إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية وأحد غلاة المحافظين والمدرج اسمه على القائمة السوداء الأمريكية. ومن المقرر أن يتولى رئيسي المنصب في أغسطس/آب.



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها ترامب".

وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد إنه لا تزال هناك "مسافة كبيرة يتعين قطعها" فيما يتعلق بالعقوبات والالتزامات الإيرانية التي يجب على إيران التعهد بها. وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون آخرون أن المحادثات لا تزال بعيدة كل البعد عن الانتهاء.



ووافقت إيران في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وانسحب ترامب من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أعوام وأعاد فرض العقوبات وردت طهران بانتهاك بعض القيود النووية.