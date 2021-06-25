18 تلميذاً يقضون في حريق في مدرسة للفنون القتالية في الصين

لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 16 آخرون في حريق اندلع ليل الخميس الجمعة في مدرسة للفنون القتالية في الصين، أغلبهم من التلاميذ الصغار في السن تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً.

حدثت الكارثة في الليل عندما كان 34 تلميذاً في المدرسة الداخلية موجودين في الطبقة الأولى من المبنى الواقع في مقاطعة خنان، حسب ما نقل موقع "بكين توتياو نيوز" عن مسؤولين.

ونُقل المصابون وبينهم أربعة في حال خطيرة، إلى مستشفى حيث أكد طبيب أنه الفريق الطبي قام "بكل ما يلزم" لإنقاذهم، بحسب ما ذكر الموقع.

فيما اعتُقل مدير المدرسة بحسب بيان صادر عن سلطات محافظة شيتشنغ حيث تقع المدرسة (نحو 700 كلم جنوب بكين). وأعلنت السلطات صباح الجمعة أنه تمّ إخماد الحريق.

وأثارت الكارثة حزناً عميقاً على شبكات التواصل الاجتماعي إذ طالب ناشطون بتعزيز معايير السلامة ضد الحرائق.

وتذكّر الحادثة بحريق اندلع منذ 20 عاماً في حزيران/يونيو 2001، في نانشانغ (وسط) في مدرسة داخلية حيث قُتل 13 طفلاً صغيراً في السنّ اختناقاً عندما تسببت حلزونات لطرد البعوض باندلاع حريق في الأغطية.

- "درس كبير" -

خنان هي مهد الفنون القتالية التقليدية الصينية وتضم العديد من معاهد تعليم الكونغ فو، من أكبرها مدرسة شاولين التي تضم مئات المعلمين وعشرات الآلاف من الطلاب ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وبدأ مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي المطالبة بمعايير أفضل للسلامة من الحرائق عبر الإنترنت بوسم حصد أكثر من 1,5 مليون مشاركة.

وتشهد الصين باستمرار حرائق تسبب سقوط عشرات الضحايا في السنوات الأخيرة، وخصوصا حرائق غابات أو منشآت صناعية.

ففي أواخر عام 2017، أودى حريق بحياة 19 شخصاً في جنوب بكين في فندق كان يؤوي نازحين داخليين.

تلت هذه الحادثة حملة لتدمير المساكن غير القانونية التي يقطنها مهاجرون، ما أرغم عدد كبير منهم للعودة إلى مناطقهم.

وفي 2010، قضى 58 شخصاً في حريق اندلع في برج مؤلف من 27 طبقة في شنغهاي. ويأتي حريق الجمعة في وقت تعزز السلطات الصينية التدابير الأمنية من كافة النواحي مع اقتراب موعد الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعي في الحكم في الأول من تموز/يوليو.

بعد وقوع حوادث عدة في مناجم، علّقت السلطات العمل في مناجم الفحم في محافظات عدة خصوصاً في خنان ثالث محافظة في الصين من حيث عدد السكان مع قرابة مئة مليون نسمة.

اعتبر السكريتير المحلي للحزب الشيوعي لو يانغشينغ أن المأساة شكلت "درساً كبيراً" للسلطات المحلية في خنان التي ينبغي عليها أن تبذل جهوداً لإزالة المخاطر.