إيران تعلن انتهاء اتفاقها مع "الوكالة الذرية" لمراقبة منشآتها

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، انتهاء اتفاق بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسمح للأخيرة بمراقبة منشآت طهران النووية.

وأفاد قاليباف، بأن طهران "لن تقدم تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية إلى الوكالة الدولية"، وفق ما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أبرمت الوكالة وطهران اتفاقا مدته 3 أشهر، يتيح للأولى مراقبة المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية، حيث جرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو/ حزيران الجاري.

كما أوضح المسؤول الإيراني، أن الاتفاق لم يتم تمديده، مضيفا: "من الآن فصاعدا لن يتم تسليم أي معلومات مسجلة بالداخل إلى الوكالة الدولية".

والجمعة، قالت الوكالة الدولية، إن طهران لم ترد بعد على تمديد الاتفاق الثنائي المؤقت، مؤكدة أن "طهران عليها تقديم رد فوري في هذا الشأن".

وفي اليوم ذاته، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن عدم تجديد الاتفاق بين إيران والوكالة، سيكون "مقلقا للغاية"، وسيؤثر على محادثات فيينا لإحياء "الاتفاق النووي".

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي (الموقع عام 2015) بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.