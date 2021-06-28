ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في موسكو وسان بطرسبرغ

سجلت مدينتا موسكو وسان بطرسبرغ أعداداً قياسية للوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 في في مؤشر على تدهور الوضع الوبائي في روسيا التي تضررت بشدة بسبب المتحورة دلتا.

وسجلت موسكو، وفق ما أعلنت السلطات الروسية الاثنين، 124 وفاة وسان بطرسبرغ 110 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتتجاوزا الأرقام القياسية التي سجلتاها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في مجمل البلاد، سُجلت 21650 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب الأعداد التي نُشرت الاثنين، من أصل حصيلة إجمالية تجاوزت 5,4 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

فيما توفي 611 شخصاً خلال 24 ساعة من أصل 133,893 وفاة منذ ظهور الوباء، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسبق أن سجّلت موسكو عدد وفيات قياسياً جراء كوفيد الأحد مع 114 وفاة. وقال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، يدخل قرابة ألفي شخص إلى المستشفيات في العاصمة كل يوم بسبب المرض وقرابة 75% من الأسرّة المتوفرة مشغولة حالياً.

وسبق أن سجّلت سان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، أيضاً حصيلة قياسية بلغت 107 وفيات.

روسيا هي من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء في العالم وتشهد منذ أسابيع تفشي نسخة "دلتا" المتحوّرة الشديدة العدوى والتي تثير القلق في كافة أنحاء العالم.