روسيا ترصد أول إصابة بسلالة "دلتا+"من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، رصد أول إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا+".

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، في اجتماع حول وضع الفيروس، إن الفحوصات أكدت المعلومات حول وجود إصابة بنسخة "دلتا+" في البلاد.

وأوضحت بوبوفا أن السلالة الجديدة من الفيروس رصدت لدي سيدة أصيبت بشكل خفيف من المرض، وأنها تعافت بشكل جيد.

وأكدت على أهمية تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس في ظروف انتشار السلالات الجديدة للفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا أكثر من 5 ملايين و493 ألف إصابة بينما وصل إجمالي عدد الوفيات 134 ألفا و545 وفاة.

وتعتبر "دلتا+" نسخة خطيرة من فيروس كورونا، وتم اكتشافها لأول مرة بالهند في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية "دلتا+" بأنه مقلق، وأكثر انتقالا من السلالة القديمة، وأنها تخشى من أن يصبح النوع السائد في جميع أنحاء العالم بسبب سرعة انتشاره.