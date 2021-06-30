إيطاليا تستكمل سحب جنودها كاملاً من أفغانستان

استكملت إيطاليا أنها عملية سحب آخر جنودها من أفغانستان، في إطار الانسحاب السريع لقوات حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع لورنزو جويريني في بيان الأربعاء: "انتهت مهمة البعثة الإيطالية في أفغانستان مساء أمس (الثلاثاء) رسميا".

وأضاف: "لكن التزام المجتمع الدولي، بدءا بإيطاليا، تجاه أفغانستان لا يتوقف عند هذا الحد. سيستمر في أشكال أخرى من تعزيز التعاون إلى التنمية ودعم المؤسسات الجمهورية الافغانية".

غادرت آخر وحدة إيطالية وهي إحدى أكثر القوى الغربية تواجدا في أفغانستان، قوامها بضع عشرات من الجنود هرات (غرب أفغانستان) ووصلت إلى مطار بيزا (غرب إيطاليا).

وجرح 723 جندياً إيطالياً وقتل 53 من أصل 50 ألفا نشروا خلال العقدين الماضيين في أفغانستان، بحسب الوزارة.

وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا من الدول الأكثر مشاركة في مهمة "الدعم الحازم".

إذ نشرت هذه الدول ما مجموعة ستة آلاف من أصل 9592 عسكريا من 36 دولة أعضاء في الحلف الأطلسي أو شركاء له في إطار هذه المهمة.

كانت "الدعم الحازم" مهمة تدريب للقوات الأفغانية لتمكينها من ضمان أمن بلادها بعد رحيل القوات الأجنبية.

ثم أعلن الحلف الأطلسي في 29 نيسان/أبريل، بعد 20 عاماً من وجوده، بدء انسحاب قواته ما أثار شكوكا حول مصير افغانستان الذي لايزال رهينة أعمال العنف.

وسبق أن سحبت دول تساهم بجنود أقل في المهمة مثل الدنمارك وإستونيا وإسبانيا قواتها.