الجيش الأمريكي يخلي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية مركز عملياته ضد القاعدة

غادر الجيش الأمريكي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية بعد ما يقرب من 20 عامًا، والتي كان يتخذها مركزاً لحربه ضد طالبان وتعقب المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

قال مسؤلان أمريكيان اثنين يوم الجمعة، بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بنقل المعلومات لوسائل الإعلام، إن القاعدة الجوية سلمت إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل.

وتابع أحد المسؤولين أيضًا أن القائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال أوستن ميللر، "لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات".



والانسحاب من قاعدة باغرام الجوية هو أوضح مؤشر على أن آخر جندي أمريكي من بين 2500 و3500 جندي قد غادر أفغانستان أو يقترب من المغادرة، قبل أشهر من وعد الرئيس جو بايدن بسحبهم بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

كان من الواضح بعد فترة وجيزة من إعلان منتصف أبريل/ نيسان بأن الولايات المتحدة ستنهي "حربها الأبدية"، أن رحيل الجنود الأمريكيين وحلفائهم في الناتو الذين يقدر عددهم بنحو 7000 جندي سيكون أقرب إلى 4 يوليو/ تموز، عندما تحتفل أمريكا بعيد استقلالها.

وقد غادر معظم جنود الناتو بالفعل بهدوء اعتبارًا من هذا الأسبوع. وتُظهر الإعلانات الصادرة عن العديد من الدول التي حللتها وكالة أسوشيتدبرس أن غالبية القوات الأوروبية غادرت الآن مع القليل من المراسم - في تناقض صارخ مع العرض الدرامي والعلني للقوة والوحدة عندما اصطف حلفاء الناتو لدعم الغزو الأمريكي في عام 2001.



وفيما رفضت الولايات المتحدة تحديد موعد مغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان، متذرعة بمخاوف أمنية، لكن لا يزال التفاوض جاريا بشأن حماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول الذي يتولاه حالياً جنود أتراك وأمريكيون.