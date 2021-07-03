فقدان 19 شخصا إثر انهيار أرضي في طوكيو

أعلن مسؤولون يابانيون، السبت، فقدان 19 شخصا على الأقل إثر انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في محافظة شيزوكا غرب العاصمة اليابانية، طوكيو.

وقال تاكاميتشي سوجياما المتحدث باسم محافظة شيزوكا إن عشرات المنازل تقريبا دُفنت في بلدة أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد المفقودين بلغ 20 لكن سوجياما قال إن المحافظة أكدت فقدان 19 شخصا على الأقل وقال إن العدد قد يزداد.

وضربت أمطار غزيرة وفيضانات أجزاء من اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بدوره، صرح حاكم ولاية شيزوكا هيتا كاواكاتسو، في مؤتمر صحفي، بأن خفر السواحل عثر على شخصين جرفتهما الانهيارات الطينية للبحر.

وقال إن قلوبهم توقفت، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن وفاتهم بعد.