طالبان تسيطر على 5 مقاطعات أفغانية جديدة خلال 12 ساعة

أفادت مصادر أفغانية، الأحد، بسقوط 5 مقاطعات أفغانية جديدة في يد حركة "طالبان"، في أقل من 12 ساعة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مسؤولين أفغان سقوط عشرات المقاطعات في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصادر (لم تسمها)، أن "طالبان" سيطرت على 5 مقاطعات منذ مساء أمس السبت، في ولايات مختلفة.

وبحسب المصدر، فإن المقاطعات هي بانجواي في قندهار، وزيروك في باكتيا، وكوفاب وأرغو وكوهيستان في بدخشان.

وأمس، أعلن عن سقوط 13 مقاطعة أفغانية 9 منها في ولاية بدخشان (شمال شرق) لوحدها بيد الحركة المسلحة، خلال 24 ساعة.

ويذكر أن بدخشان تتمتع بموقع استراتيجي فهي متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان.

ويأتي سقوط مقاطعات أفغانية، بينها مناطق استراتيجية بيد طالبان في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن وطالبان، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.