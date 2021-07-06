إيران تؤكد وقوع أضرار "طفيفة" في مبنى الطاقة الذرية

أكدت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أن أضرارا طفيفة طالت جزءا من مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية جراء محاولة تخريب فاشلة طالته في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "نجدد تأكيدنا لحدوث أضرار طفيفة بالمعدات. ولم يتسبب هذا الإجراء في خسائر بشرية".

وتابع " الصور (الفضائية) الملتقطة للمبنى جرت بعد إزالة السقف الذي تعرض لفتحة بهدف إصلاحه".

وأضاف ربيعي أن "النظام الصهيوني ينظم هذه الهجمات لإرسال رسالة مفادها أنه لا داعي للتفاوض مع إيران، مؤكدا أن أعمال التخريب زادت من القدرات".

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن أحد المباني التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض لمحاولة تخريب فاشلة، دون تفاصيل بشأن المبنى المستهدف ومكانه أو طبيعة العملية.

وذكرت أنه بفضل جهود الأجهزة الأمنية تم منع التخريب دون وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية.