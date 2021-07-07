كوفيد-19.. بؤرة جديدة في الصين على الحدود مع بورما

أعلنت الصين ظهور عن بؤرة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما التي تشهد اضطرابات سياسية وانتشاراً للوباء.

فيما عززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد تواجدها قرب الحدود لمنع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.

وبعد حملة فحوصات مكثفة في مدينة رويلي الحدودية، أفادت السلطات الصحية الأربعاء عن 15 إصابة محلية، بينهم 12 بورميا.

بورما التي تشهد اضطرابات خطيرة منذ الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير، هي إحدى دول العالم التي سجل فيها الوباء تسارعا في الأسابيع الماضية.

الأمم المتحدة اعتبرت الثلاثاء أن تطور الوضع السياسي في البلاد "كارثي" ويثير مخاطر على المنطقة. ويمكن أن يدفع أيضا بورميين إلى عبور الحدود هربا من المعارك.

وأعلن أبرز مسؤول في الحزب الشيوعي في رويلي الأربعاء أن العينات الجينية للفيروس المأخوذة من مرضى متشابهة كثيرا مع المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

وفرض إغلاق في هذه المدينة ذات الـ 270 ألف نسمة وبات على السكان البقاء في منازلهم وإغلاق المدارس وكذلك المتاجر باستثناء بعض الأسواق والصيدليات والمستشفيات.

سبق أن رصدت ثلاث بؤر في رويلي وتم احتواؤها سريعا منذ بدء انتشار الوباء.

وقد تمكنت الصين، أول دولة ظهر فيها وباء كوفيد-19، من السيطرة إلى حد كبير على المرض على أراضيها منذ ربيع 2020 وعادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في البلاد منذ ذلك الحين.

وحققت الصين هذا النجاح بفضل استراتيجية الفحوصات والإغلاق المشدد والحجر الصحي الإلزامي لكل الوافدين من الخارج.

ثم أعلنت الصين الأربعاء عن إجمالي 57 حالة جديدة على أراضيها، وهو أعلى رقم منذ نهاية كانون الثاني/يناير.

لكن باستثناء تلك المسجلة في رويلي، لا تشكل الحالات الجديدة خطرا خاصا لأنها عموما ناجمة عن مسافرين وافدين من الخارج وسرعان ما يفرض عليهم حجر صحي في المستشفى حيث يتم عزلهم عن بقية السكان.