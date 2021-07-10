انفجار قرب مقر التلفزيون الحكومي في طهران وبدء التحقيقات

وقع انفجار في إيران، الجمعة، قرب مقر التلفزيون الحكومي بالعاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة "فارس" (خاصة) بأن الانفجار وقع شمالي طهران، قرب حديقة "ملت" المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني.

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية (خاصة) عن مسؤول أمني، قوله، إن الانفجار "وقع داخل حديقة ملت".

وأضاف أنه حتى الساعة (10:46 ت.غ) لم يتضح ما إذا كان الانفجار "هجوما إرهابيا أو حادثًا عرضيًا".

بدورها، أوضحت السلطات الإيرانية أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسب وكالة تسنيم.

يشار أن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة غربي العاصمة الإيرانية، إلا أنها عادت وحددته شمالي المدينة.