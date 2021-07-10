انفجار قرب مقر التليفزيون الحكومي في طهران

وقع انفجار في إيران، الجمعة، قرب مقر التليفزيون الحكومي بالعاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة "فارس" (خاصة) بأن الانفجار وقع شمالي طهران، في قرب حديقة ملت المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني.

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية (خاصة) عن المساعد الأمني لمحافظ طهران، قوله، إن الانفجار "وقع داخل حديقة ملت".

يشار أن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة تقع غربي العاصمة الإيرانية، إلا أنها عادت وحددته شمالي طهران.

ولم تكشف السلطات الإيرانية مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.