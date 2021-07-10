5 قتلى على الأقل في زلزال قوي ضرب شرق طاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات شرق طاجيكستان صباح السبت وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وفق إعلان السلطات.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان لوكالة فرانس برس أن "مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 07,14 (02,14 ت غ) يقع على بعد 165 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دوشانبي".

واضاف أن الزلزال "أودى بحياة خمسة اشخاص"، مشيرا إلى أن "عشرات المنازل دمرت".

ونقلت وكالة الأنباء خوفار الرسمية عن الأكاديمية الطاجيكية للعلوم أن قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات.

وشعر سكان العاصمة بالزلزال بقوة 3 درجات.

وأوضحت لجنة حالات الطوارئ أن القتلى هم من سكان قرية في منطقة طاجيك آباد.

كما لحقت أضرار جزئية بالمنازل وشبكة الكهرباء في ثلاث قرى في المنطقة التي تبعد 220 كيلومترا شرقي دوشانبي.

قالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس الوزراء.