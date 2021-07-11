أستراليا تعلن سحب جميع قواتها من أفغانستان

أعلنت السلطات الأسترالية، الأحد، انتهاء وجودها العسكري في أفغانستان بانسحاب آخر قواتها المتواجدين في البلاد منذ 20 عاما.

وأكد وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتن، استكمال انسحاب قوات بلاده في أفغانستان، بحسب ما نقلت محطة "إس بي إس" الأسترالية الرسمية.

وقال وزير الدفاع إنه كان هناك 1500 جندي استرالي في البلاد وهو ما تم تخفيضه مؤخرا إلى 80، والآن تم سحبهم جميعًا بناءً على نصيحة سلطات الدفاع.

وأعلنت أستراليا في نيسان/أبريل أنها ستسحب ما تبقى من جنودها بحلول أيلول/سبتمبر تماشيا مع قرار الولايات المتحدة إنهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أستراليا استكملت سحب آخر قواتها في الأسابيع الأخيرة، أي قبل الموعد المحدد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن 11 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا نهائيا لسحب جميع القوات من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاما، كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.