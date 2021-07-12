الصين تطرد سفينة حربية أمريكية تجاوزت مياهها الإقليمية

أعلن الجيش الصيني، الاثنين، إبعاد سفينة حربية أمريكية تجاوزت مياه بلاده الإقليمية في البحر الصيني الجنوبي المتنازع عليه.

وقال تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إن مدمرة صاروخية موجهة أمريكية اخترقت الحدود البحرية للصين، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وأضاف أن "قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي تتبعت وراقبت وحذرت المدمرة الأمريكية عندما تجاوزت المياه الإقليمية الصينية بالقرب من جزر شيشا دون إذن الحكومة الصينية".

وتابع المتحدث أن "تحرك الجيش الأمريكي انتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، وأضر بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

وأكد أن "الخطوة تمثل دليلاً آخر لا يمكن دحضه على عسكرة الولايات المتحدة للمنطقة بفرض الهيمنة الملاحية".

وتأتي هذه التطورات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لقرار التحكيم في بحر الصين الجنوبي.

وصدر القرار عن محكمة التحكيم الدائمة المدعومة من الأمم المتحدة (مقرها لاهاي) لصالح الفلبين في يوليو/ تموز 2016، برفض ادعاءات بكين سيادتها على منطقة تطلق عليها اسم "خط الخطوط التسع" في بحر الصين الجنوبي، الذي يحيط بما يصل إلى 90 بالمئة من المياه المتنازع عليها.

وأعلنت بكين آنذاك رفضها للحكم.

وتتنازع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون.

وتثير العمليات البحرية الأمريكية المستمرة في مضيق تايوان غضب بكين.