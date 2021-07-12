لافروف: واشنطن تريد تأسيس قواعد في آسيا الوسطى لمهاجمة أفغانستان مستقبلاً

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رغبة الولايات المتحدة في تأسيس قواعد عسكرية في آسيا الوسطى لا تصب في مصلحة أمن المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، عقب مباحثات أجراها مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح لافروف أن واشنطن ترغب في إنشاء قواعد عسكرية جديدة لها في منطقة آسيا الوسطى، بهدف مهاجمة أفغانستان مستقبلاً.

وأضاف: "لا أعتقد أن ظهور قوات ومنشآت أميركية جديدة في آسيا الوسطى قد يصب في مصلحة الأمن في هذه المنطقة".

وذكّر بضرورة موافقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حال رغبة أي دولة إنشاء كيان عسكري لها في آسيا الوسطى.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي منظمة دولية وحلف عسكري، أنشأت في 1992، وتتخذ من موسكو مقراً لها.

وتضم المنظمة 6 دول سوفيتية سابقة، هي روسيا، أرمينيا، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزباكستان.