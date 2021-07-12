واشنطن: ملتزمون بمساعدة الأطراف الأفغانية في سبيل إنهاء الحرب

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان يقترب من نهايته.

جاء ذلك أثناء مغادرته لجولة آسيوية شرق أوسطية، السبت، إلى ثلاث دول منها قطر، في مسعى منه لتأمين الدعم لعملية السلام الأفغانية، حسبما نقلت صحيفة "خاما برس" مساء الأحد.

وقال خليل زاد إن "التفاوض على تسوية هو الحل الوحيد" لتحقيق السلام في أفغانستان.

وأضاف: "يقترب التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان من نهايته، لكن سيستمر التزامنا تجاه أفغانستان".

وتابع: "سنعمل بنشاط مع جميع الأطراف الأفغانية وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمحاولة مساعدة الجانبين على إيجاد طريق لإنهاء هذه الحرب، مسار يضمن أمن أفغانستان ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وينهي معاناة الشعب الأفغاني".

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان، في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من البلاد، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 31 أغسطس/ آب المقبل، وفق الرئيس جو بايدن في كلمته للشعب الأمريكي الخميس.