طالبان تتعهد بحماية الاستثمارات الصينية في أفغانستان وتصف بكين بـالصديقة

أعربت حركة طالبان عن ترحيبها باستثمارات بكين في إعادة إعمار أفغانستان التي مزقتها الحرب، واصفة الصين بالدولة "الصديقة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سهيل شاهين، المتحدث السياسي باسم طالبان، خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية.

وقال شاهين: "إذا كان لدى الصين استثمارات في أفغانستان، فإننا نضمن سلامتهم بالطبع"، مضيفا: "سلامتهم مهمة جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الصين دولة صديقة نرحب بها لإعادة إعمار أفغانستان وتنميتها"، مؤكدا: "لقد ذهبنا إلى الصين عدة مرات ولدينا علاقات جيدة معهم".

جاءت تصريحات الحركة التي ترحب بالاستثمارات الصينية، تزامنا مع خروج الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها من أفغانستان، بعد حرب استمرت 20 عاما.

ودفع خروج القوات الأجنبية من البلاد حركة طالبان إلى الضغط على الحكومة الأفغانية التي يقودها الرئيس أشرف غني، مع خروج العديد من المناطق عن سيطرة الحكومة.

وبجانب سيطرتها على إدارات الولايات، تستمر طالبان في جهودها الدبلوماسية، حيث قامت وفود من الحركة بزيارة إيران وروسيا مؤخرًا.