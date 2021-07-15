تشاوش أوغلو يبحث مع الرئيس الأفغاني جهود السلام الدائم

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ووزير خارجيته حنيف أتمار، جهود السلام الدائم في أفغانستان.

ويأتي لقاء تشاوش أوغلو مع غني وأتمار، على هامش مشاركتهم في مؤتمر دولي بعنوان "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي، التحديات والفرص"، بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وفي تغريدة على تويتر، قال تشاوش أوغلو: "بحثنا جهود السلام الدائم بأفغانستان"، وأكد أن بلاده ستواصل دعم أفغانستان الصديقة والشقيقة.

وفي تغريدة أخرى، أوضح تشاوش أوغلو أنه عقد لقاءً مثمرًا مع النائب الأول لرئيس وزراء بيلاروسيا، نيكولاي سنوبكوف.

وقال بهذا الخصوص: "سنطور علاقاتنا على أساس المنفعة المتبادلة".