موسكو تدين الانسحاب "المتسرع" للقوات الأميركية من أفغانستان

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن الرحيل "المتسرع" للأميركيين من أفغانستان مسؤول عن تدهور الأوضاع في البلاد حيث تشن حركة طالبان هجمات ناجحة.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية "في الأيام الأخيرة، شهدنا تدهورا سريعا للوضع في أفغانستان". وأضاف "في ضوء الانسحاب السريع للوحدات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، ازدادت حالة الغموض العسكري والسياسي في البلاد وحولها بشكل كبير".

وتابع لافروف خلال زيارة لطشقند في أوزبكستان حيث يشارك في مؤتمر إقليمي مع دول آسيا الوسطى "في ظل الظروف الحالية هناك خطر حقيقي من امتداد عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة".

ومنذ بدء هجومها على القوات الأفغانية مطلع ايار/ مايو مع انسحاب القوات الأجنبية سيطرت طالبان مناطق ريفية شاسعة خصوصا في شمال البلاد وغربها بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب. وقد استولت على نقاط حدودية رئيسية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان وتطوق عواصم عدد من الولايات.

ولم يبد الجنود الأفغان مقاومة كبيرة.

وتشعر روسيا القوة الإقليمية التي ظلت قريبة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى، بالقلق من زعزعة الاستقرار في المنطقة التي تحتفظ فيها بقواعد عسكرية.

وقال لافروف الجمعة إن "الأزمة الأفغانية تفاقم التهديد الإرهابي ومشكلة تهريب المخدرات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".