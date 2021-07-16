وفد حكومي أفغاني يزور قطر لاستئناف المفاوضات مع "طالبان"

توجه وفد حكومي أفغاني رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، لاستئناف المفاوضات مع حركة "طالبان".

وانطلق الوفد من العاصمة كابل بقيادة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

وفي تصريحات صحفية بمطار كابل، قال عبد الله، إن الوفد المرافق له إلى الدوحة يتمتع بصلاحية كاملة.

وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج مهمة بشأن استئناف المفاوضات مع "طالبان" في ظل تصاعد العنف بأفغانستان.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الوفد يضم الرئيس السابق حامد كرزاي، ووزير الدولة لشؤون السلام سيد سادات نادري، ونائب الرئيس السابق كريم خليلي.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلن كرزاي أن المفاوضات ستستأنف مع "طالبان" بشكل جدي في أقرب وقت.

ومع تكثيف "طالبان" هجماتها في أفغانستان، تتوسع هيمنة الحركة على أراضي البلاد بسرعة كبيرة، بينما تحتفظ القوات الحكومية بالسيطرة الكاملة على حوالي 20 بالمئة فقط من الأقضية، وفق ما تقوله الحركة.

وتسيطر طالبان حاليا على أكثر من 160 قضاء من أصل 407، وتبسط سيطرتها على تلك المناطق، بما في ذلك مراكزها، بحسب مصادر محلية.