إيران.. مقتل شخص في احتجاجات على انقطاع المياه

قُتل شخص، مساء الجمعة، خلال مظاهرات اندلعت في مدينة "شادغان" بمحافظة "خوزستان" جنوب غربي إيران، احتجاجا على انقطاع المياه بالعديد من المدن.

وقال قائمقام "شادغان"، أوميد صبري بور، السبت، أن أهالي المنطقة نظموا مظاهرة مساء أمس، احتجاجا على شح المياه الناجم عن الجفاف، وفق تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" السبت.

وأشار صبري بور إلى أن شخصا فقد حياته خلال المظاهرات.

وقال إن "بعض الانتهازيين والمحرضين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، لاستفزاز الجمهور أثناء المظاهرات".

وأضاف: "للأسف أصابت إحدى الطلقات شخصا وتسببت في مقتله".

وأشار إلى فتح السلطات تحقيقا للتعرف على مرتكبي جريمة القتل والقبض عليهم.

و ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين محليين، أمس، أن مدن "حميدية"، و"بستان"، و"شادغان"، و"شوش"، و"دانيال"، و"محشر" بالمحافظة شهدت الخميس والجمعة، مظاهرات بسبب انقطاع المياه بها لفترات طويلة.

وطالب المحتجون المسؤولين بالتحرك العاجل لإيجاد حل لتلك الأزمة، وسط ترديد هتافات مناهضة للإدارة المحلية.

جدير بالذكر أن محافظة خوزستان تقطنها غالبية عربية وتشهد في أشهر الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى 50 درجة مئوية.