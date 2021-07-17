احتجاجات لليوم الثاني بمحافظة "خوزستان" الإيرانية لانقطاع المياه

تواصلت، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، المظاهرات في محافظة "خوزستان" جنوب غربي إيران، احتجاجاً على انقطاع المياه بالعديد من المدن.

ونقلا عن مسؤولين محليين، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تواصلت الجمعة مجددًا، في مدن حميدية، وبستان، وشاديغان، وشوش، ودانيال، ومحشر بالمحافظة بسبب انقطاع المياه بها لفترات طويلة.

وشهدت هذه الاحتجاجات قيام بعض المتظاهرين بإحراق إطارات السيارات بالشوارع، وسط تدابير أمنية مشددة تصدت للمحتجين بقوة.

كما طالب المحتجون في بيانات مختلفة من المسؤولين التحرك العاجل لإيجاد حل للأزمة، وسط ترديد هتافات مناهضة للمسؤولين المحليين.

جدير بالذكر أن غالبية عربية تعيش في تلك المحافظة التي تشهد في أشهر الصيف ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تصل أحياناً إلى 50 درجة مئوية.