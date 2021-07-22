أحداث خوزستان.. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتجاج حق طبيعي

أكد الرئيس الإيراني أن الاحتجاج "حق طبيعي" وكان يعني بذلك سكان محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، حيث قتل ثلاثة أشخاص في الأيام الماضية في احتجاجات على خلفية الشح في المياه.

وقال حسن روحاني في كلمة متلفزة الخميس إنه "لحق طبيعي أن يتحدثوا، أن يعبروا، أن يحتجوا وحتى أن ينزلوا الى الشوارع في إطار القانون".

وتشهد المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه. وخلال الأيام الماضية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هذه المحافظة، بينهم متظاهر وضابط شرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين.

لكنه حذر من قيام بعض الأشخاص "باستغلال الوضع والتقدم الى وسط كل هذا واستخدام سلاح ناري، وإطلاق النار وقتل أحد (المواطنين) الأعزاء".

وقد اتهم مسؤولون محليون خلال الأيام الماضية "انتهازيين" و"مثيري شغب" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر قوات الأمن على السواء.

وخلال الأيام الماضية، بثت قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران، مقاطع فيديو قالت إنها لاحتجاجات في مناطق عدة من خوزستان، مشيرة الى أن قوات الأمن تعاملت بالشدة مع المحتجين. لكن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.

وأظهرت الأشرطة مئات الأشخاص يتظاهرون في الشوارع مرددين هتافات تنتقد السلطات، بينما أحاط بهم عدد من رجال شرطة مكافحة الشغب. وفي بعض الأشرطة، يمكن سماع ما قد يكون صوت إطلاق رصاص.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من مدى صحة هذه المقاطع المصوّرة.

ودعا روحاني أهالي خوزستان للمطالبة بحل أي "مشكلة" بشكل "قانوني".

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عبر تويتر، أن "قوات الأمن تلقت أوامر بالإفراج فورا عن كل الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الأحداث الراهنة في خوزستان، ولم يرتبكوا أي فعل جرمي".

ولم يحدد شمخاني، المتحدر من خوزستان، عدد هؤلاء الموقوفين.

وتعتبر خوزستان المطلة على الخليج، أبرز مناطق انتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31.

كما أنها من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب.

وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

ففي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد.

وعلى مدى الأعوام، أدت موجات من الحر الشديد وعواصف رملية موسمية الى جفاف في سهول خوزستان المعروفة بخصوبتها.

ويقول علماء إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف التي تهدد شدتها وتواترها الأمن الغذائي.