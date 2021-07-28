أذربيجان تدعو الإدارة العسكرية والسياسية الأرمينية إلى تجنب الاستفزاز

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية استمرار التوترات الحدودية مع أرمينيا، داعية الإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا إلى تجنب الخطوات الاستفزازية في المنطقة.

وأفادت الوزارة في بيان الأربعاء، أن الاجراءات التي اتخذها الجيش الأذربيجاني ضد الخطوات الاستفزازية للقوى المسلحة التابعة لأرمينيا على محور كلبجار ما زالت مستمرة.

ودعت الوزارة الإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا إلى تجنب الاستفزاز وتعمد مفاقمة الوضع على الحدود بين البلدين، والبدء بمفاوضات حول ترسيم الحدود بشكل حضاري.

وشددت على أن الأنباء المتعلقة بإلحاق الضرر المزعوم بالمناطق المدنية في أرمينيا لا أساس لها ومضللة تماما.

وأكد البيان أن مسؤولية التوتر المتصاعد على طول الحدود تقع على عاتق أرمينيا.

وصباح اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن جنودا أرمن فتحوا النيران على مواقع لها بمحور محافظة كلبجار، ما أسفر عن إصابة جنديين.

فيما زعمت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل 3 من جنودها وإصابة اثنين آخرين نتيجة الاشتباكات.