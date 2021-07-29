وزير الخارجية الأمريكي يبحث في الكويت حماية حلفاء بلاده الأفغان

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الكويت ودول أخرى حول إمكانية استضافة الأفغان الذين دعموا المجهود الحربي الأمريكي، ويمكن أن يواجهوا هجمات انتقامية من طالبان في حال بقوا في أفغانستان.

ولم يعلن بلينكين في زيارته إلى دولة الكويت عن أي صفقة، ولم يكشف عن تفاصيل مهمة حول العملية، مثل من سيكون مؤهلاً للانتقال أو مكان إيواءهم.

مع استكمال القوات الأمريكية لانسحابها من أفغانستان، تعرضت إدارة بايدن لضغوط شديدة لإجلاء المترجمين الفوريين والسائقين، وغيرهم من العمال الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت عقدين، ويجدون أنفسهم الآن في خطر انتقام طالبان.

قال بلينكين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أولئك الذين ساعدونا فترة وجودنا في أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية... نحن نشارك بنشاط في هذه العملية ولا سيما في التخطيط لنقل هؤلاء الأفغان الشجعان وعائلاتهم."

تأتي خطة الإجلاء، التي قد تشمل عشرات الآلاف من الأفغان، في الوقت الذي تحقق فيه طالبان المزيد من السيطرة على الأراضي في جميع أنحاء أفغانستان، كما سيطرت على مساحات من الريف وأثارت مخاوف من مستقبل عنيف. وارتفع عدد الضحايا المدنيين في النصف الأول من العام، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

اشتكى الحلفاء الأفغان من كابوس بيروقراطي وهم يحاولون الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة المقدمة للمواطنين الأجانب الذين يُعتقد أنهم بحاجة إلى الحماية بسبب تعاونهم مع الحكومة الأمريكية.

هناك أكثر من 18 ألف طلب تأشيرة معلق، وبعضها منذ مدة تصل إلى ما يقرب من ثلاث سنوات.

فيما يتعلق بإيران، رفض بلينكين الانتقادات التي وجهها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأن موقف أمريكا "العنيد" هو المسؤول عن المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق طهران النووي الممزق الآن مع القوى العالمية. وجاءت دعوة خامنئي الواضحة لمقاربة أكثر عدوانية تجاه الغرب يوم الأربعاء قبل أن يتولى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، المتشدد المدعوم من خامنئي، الأسبوع المقبل، رئاسة الحكومة المدنية في البلاد.

وتلاشت الآمال في إحياء سريع للاتفاق، الذي منح إيران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي، منذ انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا الشهر الماضي.

قال بلينكين "أعتقد أننا أظهرنا بوضوح حسن نيتنا ورغبتنا في العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي... لا يمكن أن تستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية".

وأضاف: "الكرة تبقى في ملعب إيران".

رفضت إيران هذا التأكيد، وأصرت على أنه نظرًا لأن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ألغت اتفاق 2015 التاريخي، فعليها التحرك أولاً لرفع عقوباتها المعوقة.