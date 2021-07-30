رئيس الفلبين يتراجع عن إلغاء اتفاق دفاعي مع واشنطن بعد لقاء وزير دفاعها

تراجع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن قرار إنهاء اتفاقية دفاعية رئيسية مع الولايات المتحدة، مما يسمح بمواصلة إجراء مناورات قتالية واسعة النطاق بين القوات الأمريكية والفلبينية والتي أثارت قلق الصين في بعض الأحيان.

أعلن وزير الدفاع دلفين لورينزانا قرار دوتيرتي يوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك في مانيلا مع نظيره الأمريكي الذي يزور البلاد لويد أوستن. ويشكل ذلك تراجعاً عن تعهد الزعيم الفلبيني في وقت مبكر من فترة ولايته بالنأي بنفسه عن واشنطن بينما كان يحاول إعادة بناء العلاقات المتوترة مع الصين بسبب الخلافات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقال لورينزانا للصحفيين بعد اجتماع استمر ساعة مع أوستن "قرر الرئيس سحب أو التراجع عن خطاب إنهاء اتفاقية القوات الزائرة... لا يوجد خطاب إنهاء معلق ونعود إلى المسار."

فيما شكر أوستن الرئيس الفلبيني على القرار، الذي قال إنه سيعزز معاهدة تحالف الدولتين المستمرة منذ 70 عاماً.

وقال أوستن: "تواجه بلداننا مجموعة من التحديات، من أزمات المناخ إلى الوباء. وسيظل التحالف القوي والمرن بين الولايات المتحدة والفلبين حيوياً لأمن واستقرار وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ... ستساعدنا اتفاقية القوات الزائرة المستعادة بالكامل على تحقيق هذا الهدف معاً."

كان إنهاء الاتفاقية بمثابة ضربة كبيرة لأقدم تحالف أمريكي في آسيا، في الوقت الذي تختلف فيه واشنطن مع بكين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة وحقوق الإنسان وسلوك الصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بأحقيتها فيه بالكامل تقريباً.