إيران: حوادث السفن الأخيرة في بحر عمان "مشبوهة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حوادث السفن الأخيرة في بحر عمان بـ"المشبوهة".

وقال خطيب زادة في بيان على موقع الخارجية، الثلاثاء، إن تعرض ناقلة نفط إسرائيلية لهجوم في 29 يوليو/ تموز الماضي، وسفينة إماراتية لهجوم ثانٍ، اليوم، يعد أمرا مثيرا للشك.

وحذر خطيب زادة من "أية مساعي لخلق انطباعات خاطئة بناء على مصالح سياسية خاصة".

وأعرب عن استعداد بلاده من أجل تقديم المساعدة إلى أية سفينة تجارية تواجه مشاكل في أنظمة الملاحة، والتحقيق في موضوع الحوادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، من عملية "اختطاف محتملة" لسفينة قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدوره، ذكر موقع "مارين ترافيك" أن 4 سفن أطلقت تحذيرات إثر فقدانها السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، لافتا أن ذلك جاء وسط ورود أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أيام من إعلان شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، مقتل اثنين من طاقم سفينة ميركير ستريت، جراء تعرضها لهجوم، الخميس، في المحيط الهندي، عندما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إيران عن الحادث، فيما نفت الأخيرة ضلوعها في الحادثة.