باكستان: على واشنطن منح إسلام أباد القدر الذي تستحقه

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن اعتقاده بأن "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنح إسلام أباد القدر الذي تستحقه".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير اليوم الخميس، لقناة "Geo News" الباكستانية الإخبارية الخاصة.

وأوضح قريشي أن إسلام أباد يجب ألّا تقلق بشأن عدم إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن،مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عمران خان، منذ تولي الأول منصبه قبل نحو سبعة أشهر.

وأضاف أن إقدام الولايات المتحدة على أي خطوة من شأنها تقليص علاقاتها مع باكستان، سينعكس بشكل سلبي على إدارة واشنطن.

وتابع: "لدينا أهداف مماثلة، واشنطن تريد الاستقرار في أفغانستان ونحن كذلك، والولايات المتحدة تقول إنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، وباكستان تقول الشيء نفسه".

وأردف بهذا الخصوص: "يقولون (الأمريكيون) إن الحل (في أفغانستان) يجب أن يكون من خلال مفاوضات شاملة، نحن أيضا نؤكد على ذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنه لم يجرِ حتى اليوم أي اتصال أو لقاء مع رئيس الوزراء عمران خان، الأمر الذي أثار استياء إسلام أباد.