الرئيس الأفغاني يغادر البلاد وطالبان تعلن رغبتها باستلام السلطة "سلمياً" في كابل

باتت حركة طالبان الأحد على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان بعدما وصلت إلى أبواب كابل حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة، في وقت غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد مع تحضير الحكومة لانتقال سلمي للسلطة.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "الإمارة الإسلامية تطلب من جميع قواتها البقاء على مداخل كابل وعدم محاولة دخول المدينة".

ووعدت الحركة بعدم الانتقام من أحد، بما في ذلك من العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عملوا لصالح الحكومة الحالية.

وأكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال الذي دعا الأفغان إلى "عدم القلق"، أن "انتقالاً سلمياً للسلطة إلى حكومة انتقالية" سيجري.

وأكد المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين لشبكة "بي بي سي" الأحد، أن الحركة تريد انتقالاً سلمياً للسلطة "في الأيام المقبلة". وصرّح: "نريد حكومة إسلامية جامعة، ما يعني أن جميع الأفغان سيكونون ممثلين في هذه الحكومة".

وتمكنت طالبان التي بدأت هجومها في أيار/ مايو مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية والأجنبية، من السيطرة خلال عشرة أيام فقط على غالبية البلاد.

وتبدو الهزيمة كاملة للقوات الأفغانية رغم إنفاق الولايات المتحدة مئات مليارات الدولارات عليها منذ عقدين، ولحكومة الرئيس غني الذي تبدو استقالته حتمية.

وطلب الرئيس من قوات الأمن ضمان "سلامة جميع المواطنين". وقال في مقطع فيديو "إنها مسؤوليتنا وسنفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة. سيتمّ التعامل بالقوة مع أي جهة تفكر في إثارة الفوضى أو النهب".

وفي وقت لاحق، أفاد نائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله أن الرئيس غني غادر أفغانستان وأفادت تقارير بأن وجهته هي طاجيكستان المجاورة.