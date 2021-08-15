طالبان تأمر مقاتليها بعدم دخول العاصمة الأفغانية

أوعزت حركة طالبان الأفغانية، السبت، لمقاتليها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها.

يأتي ذلك بعد سيطرتها على 30 ولاية أفغانية من أصل 34 وجميع المعابر الحدودية، وسيطرة مقاتليها على الأحياء في محيط العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت طالبان في بيان إنها تأمر مقاتليها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها.

وأضافت أن مسؤولية أمن كابل تقع على عاتق الطرف المقابل إلى أن تتم عملية الانتقال بشكل كامل، بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن البيان.

وأوضح البيان أن الحركة تجري محادثات مع الطرف المقابل للتفاوض على دخول كابل بيئة آمنة لمنع إلحاق الضرر بالناس.