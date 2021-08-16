إندونيسيا.. ثوران ضخم لبركان ميرابي مع تدفق للحمم وانبعاث غازات حارقة

ثار البركان الأكثر نشاطًا في جزيرة جاوة في إندونيسيا اليوم الاثنين فيما تدفقت الحمم البركانية بوتيرة لم تشهدها المنطقة منذ شهور مع انبعاث لسحب الغاز الحارقة لمسافة 3.5 كيلومتر أسفل منحدرات الجبل.

وأمكن سماع الصوت الهادر على بعد كيلومترات، عندما ثار بركان جبل ميرابي، فيما أرسل الرماد الساخن على بعد 600 متر في السماء.

غطى الرماد البلدات المجاورة، لكن أوامر الإخلاء القائمة منذ فترة طويلة سارية بالقرب من البركان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبها، قالت هانيك حميدة، رئيسة مركز يوغياكارتا لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية، إن هذا أكبر تدفق للحمم البركانية في ميرابي، منذ أن رفعت السلطات مستوى الخطر في نوفمبر / تشرين ثان الماضي.

وأضافت هانيك أن قبة الحمم البركانية الواقعة أسفل الحافة الجنوبية الغربية لميرابي وقبة الحمم البركانية في الفوهة كانت نشطة منذ نهاية يوليو/ تموز.

وقُدر حجم قبة الحافة الجنوبية الغربية بنحو 1.8 مليون متر مكعب (66.9 مليون قدم مكعبة) وطولها حوالي 3 أمتار (9.8 قدم) قبل الانهيار الجزئي صباح الاثنين، ما أدى إلى تدفق الحمم البركانية بسرعة أسفل الجناح الجنوبي الغربي مرتين على الأقل.