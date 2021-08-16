رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالة حكومته بعد فقدانه للأغلبية البرلمانية

قدم رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين استقالة حكومته اليوم، بعد أن أمضى 17 عاما في السلطة، وفي هذا ما قد يفتح مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.

وكتب وزير العلوم خيري جمال الدين في حسابه على إنستغرام: "قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك".

وأرجأ محي الدين ياسين مرارا تنظيم انتخابات على مدى أشهر وفرض حال الطوارئ بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وحاول رئيس الوزراء البالغ 74 عاما الجمعة التمسك بالسلطة مرة أخيرة فعرض على نواب المعارضة دعمه لقاء إقرار عدد من الإصلاحات، من غير أن ينجح في ذلك.

وبعدما تعذر الحصول على دعم النواب، عقد آخر مجلس وزراء الاثنين قبل أن يتوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته.

وبدون وجود خلف واضح لرئاسة الحكومة، قد تشهد البلاد مرحلة من البلبلة وانعدام الاستقرار السياسي على غرار ما شهدته مرارا في الماضي وسط صراعات بين فصائل متخاصمة.

ويسجل البلد البالغ عدد سكانه 32 مليون نسمة موجة شديدة من الإصابات بكوفيد-19 وسط صعوبات في احتواء الوباء، مع إحصاء عشرات آلاف الإصابات اليومية، كما يواجه اقتصاده أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة.