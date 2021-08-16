عمران خان: أفغانستان كسرت سلاسل العبودية

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن أفغانستان كسرت سلاسل العبودية، في معرض تعليقه على التطورات في هذا البلد.

وقال عمران خان في كلمة خلال حفل تعريف بالمناهج الدراسية الجديدة بالعاصمة إسلام أباد، الاثنين، إن العقول المستعبدة لا يمكنها تحقيق أشياء عظيمة، مؤكدا على أهمية التخلص من قيود العبودية.

وأشار إلى أن أفغانستان كسرت سلاسل العبودية.

يشار أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، دعا في لقائه وفدا من أفغانستان الأحد، إلى توافق سياسي شامل لحل المشكلة الأفغانية.

والأحد، كشفت قناة "كابل نيوز" المحلية، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان بعد طاجيكستان، وذلك بالتزامن مع سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة كابل.

من جهتها، كشفت حركة "طالبان" أنها ستعلن قريبا "إمارة أفغانستان الإسلامية" من القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وبسطت طالبان سيطرتها على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.